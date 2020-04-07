В РК принимаются дополнительные антикризисные меры

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Правительство РК приняло очередные антикризисные меры для поддержки экспорта и внутреннего спроса в условиях пандемии COVID-19. Подобное решение принято на состоявшемся в среду четвёртом заседании чрезвычайного экономического совета, состоявшемся под председательством президента Мун Чжэ Ина. Участники мероприятия обсудили три основных вопроса – оживление экспорта и внутреннего спроса, а также поддержка стартапов. Принятые меры предусматривают дополнительное предоставление правительством субсидий экспортным предприятиям в объеме более 36 трлн вон или 29,5 млрд долларов. Кроме того, правительство также решило продлить срок страховки и гарантий экспортных операций. Меры оживления экспорта также направлены на поддержку деятельности профильных компаний, обеспечение стабильных поставок южнокорейских товаров на мировой рынок, а также на смягчение финансовой нагрузки предприятий, занятых в сфере исследований и разработок. Помимо этого, правительство страны также решило организовать 50 торговых выставок в виртуальном пространстве и онлайн встречи отечественных предпринимателей с зарубежными покупателями. На цели стимулирования внутреннего потребления будет выделено 14,5 млрд долларов. Вместе с тем, решено обеспечить дополнительное финансирование венчурного бизнеса в объёме - 18,5 млрд долларов.