IGNIS Community отправила медицинское оборудование в КНДР

Photo : YONHAP News

Американская благотворительная организация IGNIS Community направила медицинское и реабилитационное оборудование в КНДР для лечения местных жителей. Об этом сообщила в среду радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на сайт организации. В частности, на прошлой неделе судно с грузом было отправлено из прибрежного китайского города Далянь в западный портовый город СК Нампхо. На его борту медицинские кровати, реабилитационное оборудование, оборудование для лечения детей, страдающих нарушением развития и другое. По сообщению IGNIS Community, груз в трёх контейнерах должен прибыть в Пхеньян в течение одной - двух недель. Оборудование будет использоваться в реабилитационном центре, построенном IGNIS Community в начале нынешнего года в Пхеньяне. Разрешение на поставку оборудования организация получила от комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР ещё в сентябре прошлого года.