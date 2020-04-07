Reuters: Пхеньян сообщает об отсутствии случаев заражения COVID-19

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Пхеньян в очередной раз сообщил о том, что в КНДР нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом COVID-19. Как сообщает агентство Reuters, министерство здравоохранения КНДР направило соответствующий еженедельный отчёт во Всемирную организацию здравоохранения. В нём говорится, что Север имеет возможность самостоятельно проводить тестирование на наличие вируса COVID-19, и до сих пор не выявлено ни одного инфицированного. Ссылаясь на отчет, представитель филиала ВОЗ в Пхеньяне Эдвин Сальвадор сказал, что по состоянию на 2 апреля в КНДР тестирование на наличие COVID-19 прошли 709 человек, в том числе 698 местных жителей и 11 иностранцев, и нет никаких сообщений о положительных результатах. Он добавил, что в карантине находятся 509 человек, включая двух иностранцев. С начала года карантин прошли 24.842 человека, в том числе 380 иностранцев.