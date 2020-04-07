Мэрия Сеула ввела временный запрет на работу развлекательных заведений

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В среду мэр Сеула Пак Вон Сун распорядился временно запретить работу развлекательных заведений в столице в связи с выявлением инфицированной COVID-19 в одном из таких мест в столичном муниципальном округе Каннам-гу. Распоряжение охватывает 422 заведения, которые до сих пор работают, несмотря на рекомендации мэрии о временной приостановке деятельности. Они должны приостановить свой бизнес до 19 апреля, т.е., до окончания действия режима социального дистанцирования. Пак Вон Сун заявил, что власти проводили активную работу относительно 2.146 баров и клубов города, призывая их приостановить работу. В результате, рекомендациям последовали около 80% заведений за исключением вышеуказанных 422 объектов. Нарушители распоряжения , в том числе, владельцы заведений, их сотрудники и посетители, подвергнутся административному наказанию в виде штрафа в размере до 2,5 тыс. долларов.