Сон Юн Мо: 27% производственных мощностей РК за рубежом остановили работу

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По состоянию на 6 апреля в связи с пандемией COVID-19 отечественные компании приостановили работу 27% наиболее важных производственных объектов, размещённых за рубежом. Об этом 8 апреля в ходе брифинга заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо. По его словам, внутри страны большая часть производственных мощностей продолжает работать в штатном режиме, не испытывая трудностей со спросом и предложением, несмотря на сложности на мировом рынке. Министр также затронул пакет мер правительства, нацеленных на поддержку экспортной отрасли и внутреннего потребления. Он отметил, что в нынешней непростой ситуации в мире южнокорейские власти приняли план, ставящий своей целью минимизацию влияния пандемии на отечественный экспорт, а также поиск возможностей в ситуации кризиса. Сон Юн Мо заявил, что власти намерены оказать посильную помощь компаниям в поиске и получении заказов из-за границы. Кроме того, правительство окажет помощь в поддержании и развитии онлайн торговли, которая находится на подъёме в условиях режима социального дистанцирования.