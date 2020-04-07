Главы МИД РК и Финляндии обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

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8 апреля по запросу финской стороны министр иностранных дел РК Кан Гён Хва провела телефонный разговор со своим коллегой из Финляндии Пекка Хаависто, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19. Глава южнокорейского МИД подчеркнула, что, несмотря за заметное улучшение ситуации в РК, правительство по-прежнему стремится сохранять бдительность и оперативно реагировать на любые изменения ситуации. Пекка Хаависто высоко оценил эффективность мер, предпринимаемых южнокорейскими властями, а также тесное сотрудничество между двумя странами. Он выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия как на уровне правительств, так и по линии международных организаций. Кан Гён Хва подчеркнула важность сотрудничества на уровне мирового сообщества в борьбе с распространением коронавируса и призвала к совместной работе над планом оказания помощи развивающимся странам. Стороны также обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, в том числе об эпидемической обстановке в КНДР.