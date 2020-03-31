9 апреля в РК начался учебный год для выпускных классов средних и старших школ

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В соответствии с планом поэтапного начала учебного года в режиме дистанционного обучения, утверждённого министерством образования РК в конце прошлого месяца, 9 апреля к занятиям приступили ученики последних классов средних школ и школ старшей ступени. С 16 апреля начнутся занятия для учеников первых и вторых классов средних и старших школ, а для начальных школ учебный год начнётся 20 апреля. Дистанционное обучение включает как интерактивные занятия в режиме реального времени, так и просмотр образовательного контента, заранее подготовленного педагогами, а также выполнение заданий. Для доступа к этим занятиям учащимся требуются ПК, планшеты или смартфоны. Однако, как отмечается в министерстве образования, на данный момент порядка 223.000 школьников по всей стране не имеют такой возможности. Для решения этой проблемы министерство обратилось за помощью к региональным властям, комитетам по делам образования и представителям крупного бизнеса. В первую очередь компьютерами и электронными устройствами будут обеспечены ученики выпускных классов средних и старших школ, после чего в порядке очереди соответствующее оборудование будет предоставлено остальным школьникам. В младших классах начальной школы дистанционные занятия будут проводиться с использованием специально подготовленных передач на государственном образовательном телеканале EBS TV. Власти окажут содействие EBS в подготовке субтитров и учебников Брайля для детей с нарушениями слуха и зрения. Помимо этого, важным фактором является качество связи. В частности, подготовленные преподавателями учебные материалы загружаются на специальный Интернет-портал EBS, и министерство образования опасается, что при одновременном подключении к порталу миллионов школьников сервер может не выдержать нагрузки. Между тем, уже поступают сообщения о возникновении сбоев связи во время уроков. В частности, речь идёт об исчезновении изображения или звука. Есть проблемы со скоростью загрузки видео контента.