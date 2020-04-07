Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 0,75%

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Банк Кореи принял решение заморозить учётную ставку на прежнем уровне 0,75%. Решение, принятое 9 апреля в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике, связано с намерением продолжить мониторинг дальнейшего развития ситуации в экономики, в том числе, отслеживание эффекта уже принятых правительственных мер. Банк Кореи прогнозирует, что темпы экономического роста в этом году будут значительно ниже февральского прогноза в 2,1%. В докладе комитета говорится, что мировая экономика пошатнулась в условиях пандемии COVID-19, и на этом фоне рынки ценных бумаг ключевых стран обвалились из-за риска экономического спада и падения мировых цен на нефть. Также указывается, что отныне мировая экономика и международные финансовые рынки будут зависеть от степени распространения пандемии и ответных мер каждой отдельной страны. Что касается внутренней экономики, то в условиях резкого снижения уровня потребления ограничено восстановление инвестиций в производственные мощности, наблюдается снижение экспорта. В связи с сокращением экономической активности резко увеличилось количество людей, которые берут вынужденный отпуск. Уровень роста потребительских цен снизился до 1%, наблюдается снижение базовых темпов инфляции.