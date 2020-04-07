В РК резко сократилось количество въезжающих иностранцев

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В последнее время в РК количество иностранцев, въезжающих в страну, резко сократилось, колеблясь от 1 до 1,5 тыс. человек в сутки. Об этом 8 апреля в ходе очередного брифинга заявил замминистра здравоохранения и социального обеспечения Ким Ган Рип. По его словам, отметка будет держаться чуть выше 300 человек после приостановки безвизового режима в отношении стран, ограничивших въезд на свою территорию для граждан РК. На данный момент 20-30% въезжающих это иностранцы, прибывающие в страну на срок до 90 дней. О решении временно отменить безвизовый режим, а также ограничить въезд иностранцев, не имеющих в этом особой необходимости, было объявлено 8 апреля. В правительстве сообщается, что на снижении количества прибывающих иностранцев сказалось введение с 1 апреля мер обязательного помещения всех въезжающих из-за рубежа в двухнедельный карантин. По состоянию на 8 апреля в режиме самоизоляции находились чуть более 51 тыс. человек, из которых 43 тыс. это люди, прибывшие из-за границы.