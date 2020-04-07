Количество международных патентных заявок от корейских предприятий возросло на 12,8%

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В прошлом году значительно возросло количество международных патентных заявок во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) со стороны корейских предприятий. Согласно данным Корейского патентного управления, по линии Договора о патентной кооперации (PCT) было подано 19.085 заявок. По этому показателю РК заняла пятое место. Это на 12,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, данный рост является самым высоким среди десяти стран-лидеров. Количество заявок на получение патента на промышленные образцы по Гаагской системе увеличилось на 77,1% с 1.545 в 2018 году, когда была на третьем месте, до 2.736 в 2019 году. Таким образом РК, обогнав Швейцарию, занимает второе место в мире. Между тем, по линии Договора о патентной кооперации Китай с показателем - 58.990 заявок обогнал США - 57.840 заявок, которые сохраняли лидерство с 1978 года.