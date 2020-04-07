Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что РК удастся разработать вакцину от COVID-19

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9 апреля президент РК Мун Чжэ Ин принял участие в совместном совещании научно-производственных и медицинских учреждений, посвящённом разработке лекарственных препаратов и вакцины от COVID-19. В своём обращении он выразил надежду на то, что РК, чья система массового тестирования уже стала образцом для всего мира, сумеет создать лекарства и вакцину для спасения жизни людей. По мнению президента, выполнение данной задачи является необходимым условием для полной победы над пандемией COVID-19, и правительство и частный сектор должны сосредоточить на ней все силы. В связи с этим президент подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между учёными, исследовательскими институтами, предприятиями, больницами и правительством. Он перечислил планируемые меры поддержки в этом направлении. Это открытие объектов биологической безопасности, предоставление необходимых ресурсов для разработок, в том числе образцы крови заражённых и вылечившихся людей, инвестирование 210 млрд вон в разработку вакцины от коронавируса, включение в дополнительный бюджет средств на поддержку соответствующих исследований и разработку, создание научно-исследовательского центра по изучению новых вирусов.