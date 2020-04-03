10-11 апреля в РК проходит досрочное голосование на парламентских выборах

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10-11 апреля в РК проходит досрочное голосование на выборах в Национальное собрание. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, по всей стране с шести часов утра до шести часов вечера открыты 3.508 избирательных участков. В условиях пандемии вируса COVID-19 основным приоритетом избирательных комиссий стало обеспечение безопасности участников голосования. Им настоятельно рекомендуют приходить на избирательные участки в защитных масках. На входе всем избирателям измеряют температуру с помощью тепловизоров или бесконтактных термометров. Избирателей с симптомами респираторного заболевания или с температурой выше 37,5 направляют на специальные участки. В очереди за бюллетенями и в кабины для голосования избиратели должны соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга. Войти в кабину можно только в пластиковых перчатках после дезинфекции рук. Избирательные бюллетени также подвергаются дезинфекции. Специальные участки для голосования открыты в восьми лечебных учреждениях для пациентов с лёгкими симптомами COVID-19. По состоянию на 18 часов 10 апреля проголосовали 10,93% зарегистрированных избирателей. Самыми активными оказались жители провинции Чолла-Намдо, где проголосовали 16,76% избирателей.