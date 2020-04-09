Специальный видео-саммит АСЕАН+3 состоится 14 апреля

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Специальный видео-саммит лидеров АСЕАН+3, то есть, десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также РК, Китая и Японии, состоится на следующей неделе. Об этом сообщил в четверг представитель администрации южнокорейского президента, подводя итоги еженедельного заседания Совета национальной безопасности при президенте. Не раскрыв повестки и графика проведения саммита, он отметил, что его участники обсудят вопросы глобального сотрудничества в борьбе с пандемией вируса COVID-19. Договорённость о проведении саммита была достигнута в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. По сообщению вьетнамской стороны, которая в этом году председательствует в АСЕАН, специальный видео-саммит состоится 14 апреля. На заседании Совета национальной безопасности рассматривалась также ситуация в мире, охваченном пандемией вируса COVID-19. Участники заседания договорились активизировать усилия по защите южнокорейцев и поддержке их бизнеса за рубежом. Они отметили необходимость оказания помощи зарубежным странам, оперативно реагируя на их запросы, сделанные в ходе телефонных переговоров на высшем уровне и по дипломатическим каналам.