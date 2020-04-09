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Политика

Лидеры РК и Индии договорились в борьбе с пандемией COVID-19 руководствоваться принципом «люди прежде всего»

Write: 2020-04-10 10:21:27Update: 2020-04-10 11:22:54

Лидеры РК и Индии договорились в борьбе с пандемией COVID-19 руководствоваться принципом «люди прежде всего»

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились с тем, что жизнь и здоровье людей должны стать главными приоритетами в борьбе против пандемии вируса COVID-19. В ходе состоявшегося в четверг по инициативе индийской стороны 35-минутного телефонного разговора южнокорейский лидер отметил, что после подавления пандемии COVID-19 мир изменится коренным образом, как это произошло после Второй мировой войны. Он поддержал призыв лидера Индии поставить на первое место заботу о людях и обмениваться результатами изучения вируса. Нарендра Моди говорил об этом в своём выступлении на видео-саммите лидеров стран Большой двадцатки, который состоялся в конце марта. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что стороны разрешат срочные визиты деловых людей двух стран, несмотря на ограничения на поездки, введённые в целях противодействия распространению вируса. Он попросил правительство Индии оказывать содействие в организации чартерных рейсов для эвакуации южнокорейских граждан на родину. В свою очередь, Нарендра Моди пообещал сотрудничать с РК по всем вопросам.

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