С 13 апреля РК временно приостановит безвизовый режим с 90 странами

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В рамках борьбы с распространением вируса COVID-19 с 13 апреля РК временно приостановит действие безвизового режима с 90 странами, ранее установившими запрет на въезд южнокорейских граждан. Как отмечается в совместном пресс-релизе министерств иностранных дел и юстиции, наряду с приостановкой безвизового режима, аннулируются долгосрочные визы, действующие более 90 дней, которые выданы до 5 апреля. Ужесточение визовых ограничений введено в связи с тем, что в РК растёт число инфицированных вирусом COVID-19, прибывающих из-за рубежа. Действие безвизового режима приостанавливается с 34-мя странами Европы, 23-мя странами Северной и Южной Америки, 18-ю странами Азиатско-Тихоокеанского региона, девятью странами Ближнего Востока и шестью странами Африки. С теми странами, которые не вводили запрет на въезд южнокорейских граждан, в том числе, с США, Великобританией, Ирландией и Мексикой, безвизовый режим сохранится. Иностранцы, получившие краткосрочные визы, должны повторно подать заявки на новые. Исключения сделаны для дипломатов, официальных делегаций, экипажей самолётов и морских судов, а также для держателей виз категории C-4, приглашённых южнокорейскими компаниями. Иностранцам, ранее въехавшим в РК, разрешено оставаться в стране до истечения срока действия их виз. При подаче заявок на получение виз необходимо предоставить справку о состоянии здоровья, в которой указывается, имеет ли заявитель симптомы, связанные с вирусом. В настоящее время 151 страна и территория ввели полный или частичный запрет на въезд из РК.