Политические партии РК проводят активную предвыборную агитацию

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За пять дней до выборов в Национальное собрание РК политические партии проводят активную агитационную кампанию. Руководство правящей Демократической партии Тобуро борется за голоса избирателей в провинциях Чхунчхондо и в городе Тэчжоне. Председатель комитета по подготовке к выборам при правящей партии Ли Нак Ён прибыл в регион, присоединившись к агитационной деятельности. Независимый кандидат в избирательном округе Тондэмун-2 сообщил о поддержке кандидата Чан Гён Тхэ от правящей партии, фактически заявив о слиянии сил. Председатель избирательной комиссии Объединённой партии будущего Ким Чжон Ин агитировал избирателей в Сеуле и столичном регионе, обещая разрешить экономические проблемы. Лидер партии Хван Гё Ан сосредоточил усилия на столичном районе Чонно, от которого он представил свою кандидатуру. Глава избирательной комиссии Партии народного благосостояния Сон Хак Кю призывал к участию в досрочном голосовании на выборах в Национальное собрание на железнодорожной станции Ёнсан в Сеуле. Далее в его программе посещение провинции Чхунчхон-Намдо. Председатель избирательной комиссии партии Справедливости Сим Сан Чжон агитирует граждан в избирательном округе Коян-1 в городе Кояне провинции Кёнгидо. Лидер Народной партии Ан Чхоль Су планирует встретиться с жителями провинций Чхунчхондо.