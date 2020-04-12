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Граждане РК, находящиеся в самоизоляции, смогут проголосовать на парламентских выборах 15 апреля, если у них нет симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху. Он уточнил, что избиратели, находящиеся в самоизоляции, должны добираться до участков для голосования на личном транспорте или пешком, обязательно в защитных масках. Использование общественного транспорта строго запрещено. Этот способ позволит находящимся в самоизоляции реализовать своё конституционное право, сведя к минимуму риск распространения инфекции. Участники голосования, которых будут сопровождать работники органов здравоохранения, должны прибыть на избирательные участки после 17:20 вечера, чтобы до минимума сократить вероятность общения с другими избирателями. При этом они обязаны вернуться в места, где проходит самоизоляция, не позднее 19 часов.