Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Граждане РК, находящиеся в самоизоляции, смогут проголосовать на парламентских выборах

Write: 2020-04-13 09:39:48Update: 2020-04-13 18:54:29

Photo : YONHAP News

Граждане РК, находящиеся в самоизоляции, смогут проголосовать на парламентских выборах 15 апреля, если у них нет симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху. Он уточнил, что избиратели, находящиеся в самоизоляции, должны добираться до участков для голосования на личном транспорте или пешком, обязательно в защитных масках. Использование общественного транспорта строго запрещено. Этот способ позволит находящимся в самоизоляции реализовать своё конституционное право, сведя к минимуму риск распространения инфекции. Участники голосования, которых будут сопровождать работники органов  здравоохранения, должны прибыть на избирательные участки после 17:20 вечера, чтобы до минимума сократить вероятность общения с другими избирателями. При этом они обязаны вернуться в места, где проходит самоизоляция, не позднее 19 часов. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >