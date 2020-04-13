В досрочном голосовании на парламентских выборах приняли участие 26,69% избирателей

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В проходившем 10-11 апреля досрочном голосовании на выборах в Национальное собрание РК приняли участие 11 млн 700 тыс. человек или 26,69% от общего числа зарегистрированных избирателей. Как сообщили в субботу в Центральной избирательной комиссии, явка для участия в досрочном голосовании оказалась максимальной с 2014 года, когда была введена в действие данная система. Предыдущий рекорд был достигнут в мае 2017 года, когда проходило досрочное голосование на президентских выборах - 26,06%. В досрочном голосовании на предыдущих парламентских выборах в апреле 2016 года приняли 12,19% избирателей. Для проведения голосования по всей стране были открыты 3.508 избирательных участков. В условиях пандемии вируса COVID-19 основным приоритетом избирательных комиссий стало обеспечение безопасности участников голосования. Высокая явка обусловлена желанием избирателей избежать большого скопления людей на участках в день выборов 15 апреля в условиях распространения вируса COVID-19.