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Президент РК примет участие в специальном видео-саммите АСЕАН+3, который состоится 14 апреля. Как сообщил в воскресенье представитель его администрации, в своём выступлении Мун Чжэ Ин подчеркнёт важность регионального сотрудничества в борьбе с вирусом COVID-19, поддержания глобальных цепочек поставок и деловых обменов между странами. Участники саммита – лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также РК, Китая и Японии – обсудят возможность минимизации негативных социальных и экономических последствий пандемии. Планируется, что участники саммита примут итоговое совместное заявление. Договорённость о проведении саммита была достигнута в ходе телефонного разговора между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Вьетнам в этом году председательствует в АСЕАН.