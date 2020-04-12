Лидер группы U2 попросил президента РК поддержать Ирландию в борьбе с вирусом COVID-19

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Боно, ведущий вокалист ирландской рок-группы U2, направил письмо президенту РК Мун Чжэ Ину с просьбой поддержать Ирландию в борьбе с вирусом COVID-19. Как сообщили в воскресенье в администрации южнокорейского президента, Боно попросил направить в Ирландию защитное снаряжение и диагностические комплекты, пообещав лично заплатить за них. В ответном письме президент Мун Чжэ Ин отметил, что попросит органы здравоохранения рассмотреть данный вопрос, выразив надежду на то, что Ирландия преодолеет кризис. Южнокорейский президент и лидер группы U2 встречались в декабре прошлого года в Сеуле, когда группа дала свой первый сольный концерт в РК в рамках мирового турне Joshua Tree Tour. 59-летний ирландский музыкант - один из самых известных в мире правозащитников и участников благотворительной деятельности. Он является одним из номинантов на Нобелевскую премию мира.