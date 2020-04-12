12 апреля в Пхеньяне состоялась сессия ВНС КНДР

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12 апреля в Пхеньяне состоялась ежегодная сессия Верховного народного собрания КНДР. Как сообщило в понедельник агентство ЦТАК, депутаты одобрили кадровые перестановки в руководстве страны и приняли ряд законов. Об участии в заседании лидера КНДР Ким Чон Ына не сообщается. Пять депутатов Верховного народного собрания были избраны членами Госсовета КНДР. Среди них министр иностранных дел Ли Сон Гвон и министр народных вооружённых сил Ким Чжон Гван. В ходе парламентской сессии одобрен доклад Кабинета министров КНДР об исполнении государственного бюджета 2019 года и принят закон о госбюджете на 2020 год. Первоначально сессия была запланирована на 10 апреля, о причинах её переноса не сообщается. 11 апреля состоялось заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором, как сообщает ЦТАК, обсуждались важные вопросы внутренней политики. На заседании, которое провёл председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын, обсуждались меры борьбы с пандемией вируса COVID-19, государственный бюджет и кадровые перестановки, которые затем были утверждены на сессии Верховного народного собрания. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон избран членом Политбюро ЦК ТПК. Министр иностранных дел Ли Сон Гвон и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон избраны кандидатами в члены Политбюро.