Премьер-министр РК считает преждевременным отказ от политики социального дистанцирования

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Несмотря на явный прогресс в борьбе с распространением вируса COVID-19, отказываться от политики социального дистанцирования преждевременно. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в воскресенье на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он призвал жителей страны продолжать соблюдение мер безопасности, выразив обеспокоенность по поводу того, что социальное дистанцирование во многих случаях не соблюдается. Так, некоторые христианские церкви провели в воскресенье пасхальные богослужения. Премьер-министр отметил, что благодаря применению защитных средств и санитарной обработке, предварительное голосование на парламентских выборах прошло 10-11 апреля благополучно. Однако это не следует истолковывать как сигнал к возвращению к обычной жизни, - подчеркнул Чон Сэ Гюн.