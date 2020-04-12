Число новых случаев заражения COVID-19 в РК продолжает уменьшаться

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По состоянию на полночь 13 апреля в РК зарегистрированы в общей сложности 10.537 инфицированных вирусом COVID-19. За минувшие сутки их число увеличилось на 25 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 8 новых случаев инфекции подтверждены в Сеуле, 4 – в провинции Кёнсан-Пукто, по 3 – в провинции Кёнгидо и городе Тэгу, 1 – в городе Инчхоне. 6 заражённых выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах, в результате чего общее количество инфицированных, которые прибыли из-за рубежа, составило 929 человек. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 217 человек, 3 человека умерли за минувшие сутки. Уровень смертности составляет 2,06% от числа заболевших. Из медицинских учреждений по окончании лечения за минувшие сутки выписаны 79 человек, а общее число выздоровевших составило 7.447 человек. Таким образом, общее число инфицированных составляет на данный момент 2.873 человека.