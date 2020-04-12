Все прибывшие в РК из США должны пройти тестирование на вирус COVID-19

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Начиная с 13 апреля, все прибывающие в РК из США в течение первых трёх суток самоизоляции должны пройти тестирование на вирус COVID-19. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, данная мера вызвана тем, что число подтверждённых случаев инфекции среди въезжающих в страну из США неуклонно растёт, несмотря на постепенное снижение общего количества инфицированных. В частности, около половины инфицированных, которые прибыли из-за рубежа в течение последних двух недель, составила доля прибывших из США. Те, у кого есть симптомы заболевания, должны пройти тестирование непосредственно по прибытии. Усиленные карантинные меры в отношении прибывших из-за рубежа, действуют с 27 марта. Даже при отсутствии симптомов заболевания они должны в течение двух недель соблюдать самоизоляцию.