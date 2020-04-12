Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Все прибывшие в РК из США должны пройти тестирование на вирус COVID-19

Write: 2020-04-13 13:34:49Update: 2020-04-13 16:37:44

Все прибывшие в РК из США должны пройти тестирование на вирус COVID-19

Photo : KBS News

Начиная с 13 апреля, все прибывающие в РК из США в течение первых трёх суток самоизоляции должны пройти тестирование на вирус COVID-19. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, данная мера вызвана тем, что число подтверждённых случаев инфекции среди въезжающих в страну из США неуклонно растёт, несмотря на постепенное снижение общего количества инфицированных. В частности, около половины инфицированных, которые прибыли из-за рубежа в течение последних двух недель, составила доля прибывших из США. Те, у кого есть симптомы заболевания, должны пройти тестирование непосредственно по прибытии. Усиленные карантинные меры в отношении прибывших из-за рубежа, действуют с 27 марта. Даже при отсутствии симптомов заболевания они должны в течение двух недель соблюдать самоизоляцию.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >