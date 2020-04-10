До парламентских выборов два дня: Политические партии активизируют агитацию в свою поддержку

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За два дня до выборов в Национальное собрание РК, которые состоятся 15 апреля, политические партии активизируют агитацию в свою поддержку, стремясь привлечь голоса избирателей. Правящая Демократическая партия Тобуро делает упор на необходимости дать возможность администрации президента и правительству продолжать работу по борьбе с пандемией вируса COVID-19 и её экономическими последствиями. Председатель партии Ли Хэ Чхан заявил, что выборы выиграют те, кто активно общается с избирателями. Главный конкурент правящей партии на выборах - Объединённая партия будущего – призывает избирателей поддержать оппозицию, чтобы помешать правящим силам монополизировать парламент, создав угрозу демократии. Партия народного благосостояния строит свою предвыборную агитацию на обещаниях коренным образом повысить уровень жизни населения страны.