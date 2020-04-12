Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина – максимальный за 17 месяцев

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Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина составил 54,4%. Об этом сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги телефонного опроса, проведённого с 6 по 10 апреля по заказу телеканала YTN среди 2.522 совершеннолетних жителей страны. Это на 7% выше показателя прошлой недели и максимальный показатель после первой недели ноября 2018 года, когда рейтинг одобрения политики главы государства составил 55,4%. Негативно относятся к политике президента 42% опрошенных, что на 9% меньше, чем на прошлой неделе. По данным агентства Realmeter, разрыв между числом сторонников и противников Мун Чжэ Ина составляет 12% - максимум со второй недели ноября 2018 года. По мнению экспертов, росту уровня поддержки президента способствовала успешная деятельность возглавляемого им правительства по борьбе с пандемией вируса COVID-19. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.