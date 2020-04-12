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Культура

Популярность Южной Кореи как туристического направления растёт шестой год подряд

Write: 2020-04-13 16:27:30Update: 2020-04-13 17:04:37

Популярность Южной Кореи как туристического направления растёт шестой год подряд

Photo : YONHAP News

Популярность РК как туристического направления растёт шестой год подряд благодаря эффекту от распространения южнокорейских культурных контентов.   Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого с 17 декабря прошлого по 6 января текущего года министерством культуры, спорта и туризма РК совместно с Национальной организацией туризма Кореи среди 12 тысяч жителей 20 стран в возрасте от 15 до 60 лет. Как оказалось, уровень признания иностранцами РК в качестве туристического направления увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, составив 59%. Данный показатель неуклонно растёт с 2014 года. Респонденты в странах Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Филиппины, были среди тех, кто больше всего предпочитал РК в качестве туристического места.   Данные результаты связаны  с глобальным распространением Корейской волны халлю, а также с усилиями правительства РК по популяризации страны в Интернете, ориентированными на молодых туристов, - сообщил представитель Национальной организации туризма Кореи.
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