Выплаты пособий по безработице достигли в марте рекорда

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Сумма государственных пособий, которые выплачиваются безработным или ищущим работу, достигла в марте в РК рекордно высокого уровня из-за негативных экономических последствий пандемии вируса COVID-19. Как сообщили в понедельник в министерстве труда и занятости, правительство выплатило в прошлом месяце 898 млрд 200 млн вон или 738 млн 200 тыс. долларов тем, кто пытается найти работу. Это на 40,4% больше по сравнению с выплатами в том же месяце прошлого года. Пособия лицам, ищущим работу, выплачиваемые из фондов страхования занятости, включают в себя пособия по досрочному трудоустройству и пособия по безработице. Работающие не по найму и нештатники, которые не охвачены системой страхования занятости, не имеют права на пособия по безработице.