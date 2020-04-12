Президент РК призвал сохранить рабочие места в условиях пандемии COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин поручил своим экономическим советникам подготовить специальные меры по сохранению рабочих мест в частном секторе. Выступая в понедельник на еженедельном совещании с сотрудниками своей администрации, южнокорейский лидер отметил рост числа заявок на пособия по безработице. Он призвал сосредоточиться на том, чтобы помочь компаниям сохранить рабочие места, несмотря на трудности, выразив обеспокоенность относительно того, что ряд категорий работающих не охвачены программой страхования занятости. Мун Чжэ Ин объявил, что данный вопрос будет обсуждаться на следующей неделе на заседании чрезвычайного экономического совета, отметив необходимость изучить такие меры как предоставление временных рабочих мест в чрезвычайных ситуациях.