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Экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий растёт два месяца подряд благодаря устойчивому спросу на смартфоны, компьютеры и другие гаджеты. Как сообщили в понедельник в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, мартовский экспорт данной продукции составило 16 млрд долларов, увеличившись на 1,1% в годовом исчислении. Импорт продукции информационно-коммуникационных технологий составило в марте 9 млрд 440 млн долларов. Таким образом, профицит достиг 6 млрд 570 млн долларов. Экспорт смартфонов увеличился на 11,3%, компьютеров и периферии - на 77,6%. При этом экспорт полупроводников сократился на 2,7%. Крупнейшими экспортёрами южнокорейской продукции информационно-коммуникационных технологий были в прошлом месяце Китай, Вьетнам, Евросоюз и Япония.