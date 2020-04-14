Президент РК обсудил сотрудничество в борьбе с COVID-19 с лидерами Узбекистана и Бутана

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Президент РК Мун Чжэ Ин продолжает активное общение с коллегами из разных стран мира по вопросам сотрудничества в борьбе с глобальной пандемией вируса COVID-19. Южнокорейский лидер обсудил в понедельник данные вопросы в телефонных разговорах с лидерами Узбекистана и Бутана. Премьер-министр Бутана Лотай Церинг отметил успешную борьбу южнокорейского правительства с вирусом COVID-19 и попросил Сеул оказать содействие его стране, поставив необходимое количество тест-систем. В ответ президент Мун Чжэ Ин напомнил, что его правительство планирует оказать гуманитарную помощь странам с недостаточно развитыми системами здравоохранения. В этой связи просьба Бутана будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что система здравоохранения РК показала свою эффективность в условиях пандемии COVID-19. Он выразил благодарность Сеулу за оказанную его стране гуманитарную помощь и попросил оказать дополнительную поддержку. Президент Мун Чжэ Ин обещал своим коллегам из Узбекистана и Бутана, что РК будет продолжать играть активную роль в глобальном сотрудничестве в борьбе с пандемией COVID-19.