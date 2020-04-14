Число новых случаев заражения COVID-19 в РК остаётся на низком уровне

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По состоянию на полночь 14 апреля в РК зарегистрированы в общей сложности 10.564 инфицированных вирусом COVID-19. За минувшие сутки их число увеличилось на 27 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 11 новых случаев инфекции подтверждены в столичном регионе, в том числе, 2 – в Сеуле, 8 – в провинции Кёнгидо, 1 – в Инчхоне. 3 случая заболевания выявлены в городе Тэгу, 5 – в провинции Кёнсан-Пукто, 1 – в городе Ульсане. 7 заражённых выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 222 человека, 5 человек умерли за минувшие сутки. Уровень смертности составляет 2,1% от числа заболевших. Из медицинских учреждений по окончании лечения за минувшие сутки выписаны 87 человек, а общее число выздоровевших составило 7.534 человека. Таким образом, общее число инфицированных, которые проходят лечение в стационарах, составляет на данный момент 2.808 человек.