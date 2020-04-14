За один день до парламентских выборов политические партии проводят агитацию в столичном регионе

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Накануне парламентских выборов, которые состоятся 15 апреля, политические партии проводят агитацию в столичном регионе, включающем города Сеул, Инчхон, а также провинцию Кёнгидо. Там живут около половины всех зарегистрированных избирателей, которые выберут 121 из 253-х депутатов, избираемых прямым голосованием. Предстоящие выборы станут индикатором доверия президенту страны Мун Чжэ Ину и его правительству. Правящая Демократическая партия Тобуро призывает избирателей поддержать борьбу правительства против пандемии вируса COVID-19 и усилия по минимизации её экономических последствий. Главный конкурент правящей партии на выборах - Объединённая партия будущего – призывает избирателей предоставить ей как минимум 145 из 300 депутатских мест, чтобы получить возможность справиться с пандемией и стабильно управлять государством. Острую конкуренцию между правящими и оппозиционными силами ожидают примерно в 70-ти избирательных округах столичного региона. Партия народного благосостояния строит свою предвыборную агитацию на обещаниях коренным образом повысить уровень жизни населения страны. 14.330 избирательных участков по всей стране будут открыты с 6 до 18 часов. Явка избирателей на досрочных выборах, которые проходили 10-11 апреля, составила рекордные 26,69%.