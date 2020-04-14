В марте в РК произошло снижение экспортных цен

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 14 апреля, индекс экспортных цен в пересчёте на национальную валюту составил в марте 96,59 пункта. Это на 1,1% меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца. Это указывает на ухудшение условий для продажи продукции южнокорейских производителей на фоне пандемии вируса COVID-19. В пересчёте на иностранные валюты, индекс экспортных цен снизился в марте на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение экспортных цен последовало за резким снижением мировых цен на нефть. По данным Банка Кореи, средняя цена на дубайскую нефть составила в марте 33,71 доллара за баррель, что на 37,8% ниже показателя предыдущего месяца. Импортные цены снизились в марте на 5,2% по сравнению с февралём, скорее всего, из-за снижения цен на энергоносители.