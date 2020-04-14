Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

В марте в РК произошло снижение экспортных цен

Write: 2020-04-14 12:15:38Update: 2020-04-14 13:01:35

В марте в РК произошло снижение экспортных цен

Photo : YONHAP News

По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 14 апреля, индекс экспортных цен в пересчёте на национальную валюту составил в марте 96,59 пункта. Это на 1,1% меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца. Это указывает на ухудшение условий для продажи продукции южнокорейских производителей на фоне пандемии вируса COVID-19. В пересчёте на иностранные валюты, индекс экспортных цен снизился в марте на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение экспортных цен последовало за резким снижением мировых цен на нефть.  По данным Банка Кореи, средняя цена на дубайскую нефть составила в марте 33,71 доллара за баррель, что на 37,8% ниже показателя предыдущего месяца.  Импортные цены снизились в марте на 5,2% по сравнению с февралём, скорее всего, из-за снижения цен на энергоносители.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >