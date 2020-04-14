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Политика

Защитные маски и карантинное оборудование будут включены в список ресурсов по борьбе со стихийными бедствиями

Write: 2020-04-14 12:18:05Update: 2020-04-14 15:32:54

Защитные маски и карантинное оборудование будут включены в список ресурсов по борьбе со стихийными бедствиями

Photo : YONHAP News

Правительство РК создаст резерв защитных масок и карантинного оборудования на случай будущих чрезвычайных ситуаций и катастроф. Об этом сообщили в понедельник в министерстве внутренних дел и безопасности. Резерв будет также включать достаточное количество защитных очков, дезинфицирующих средств, защитной одежды и инфракрасных тепловизоров. Карантинные товары будут включены в список ресурсов по борьбе со стихийными бедствиями. Необходимость создания стратегического резерва карантинного оборудования на государственном уровне вызвана тем, что вспышка вируса COVID-19 вызвала серьёзную нехватку защитных масок, вынудив правительство ввести систему их нормирования. В целях предотвращения повторения подобных случаев центральные и местные органы власти будут ежегодно пересматривать объёмы резервов карантинного оборудования, своевременно заключая контракты с производителями. В настоящее время в список ресурсов по борьбе со стихийными бедствиями включены 126 видов техники, таких как экскаваторы и самосвалы, 48 видов материалов, в том числе хлорид кальция для уборки снега, а также 29 наименований средств спасения и оказания первой медицинской помощи.
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