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15 апреля в РК проходят выборы в Национальное собрание 21-го созыва. В 6 часов утра по всей стране открылись 14.330 избирательных участков. Жителям страны предстоит избрать 300 депутатов, в том числе, 253 - по одномандатным округам и 47 - по партийным спискам. В списки для голосования внесены в общей сложности 43 млн 994 тыс. 247 избирателей. 26,69% из них приняли участие в досрочном голосовании 10-11 апреля. Подведение результатов выборов начнётся после того, как в 18 часов закроются избирательные участки, а 27.700 урн с бюллетенями будут доставлены на 251 счётный пункт. Предварительные итоги выборов в большинстве округов Центральная избирательная комиссия планирует объявить к 22 часам, а в округах с большой конкуренцией между правителями партий – примерно в 2 часа ночи 16 апреля. Из-за большого количества политических партий, зарегистрированных для участия в выборах, бюллетени для голосования по партийным спискам имеют длину 48,1 см. В этой связи подсчёт голосов впервые за последние 18 лет будет производиться вручную, а итоги голосования по партийным спискам будут объявлены не ранее второй половины дня 16 апреля.