Банк Кореи предоставит финансовым учреждениям ещё 2 млрд долларов в рамках валютного свопа с США

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Банк Кореи на этой неделе предоставит финансовым учреждениям ещё 2 млрд долларов в рамках двустороннего соглашения о валютном свопе с Федеральной резервной системой США, направленного на предотвращение кризиса ликвидности. Банк Кореи провёл 14 апреля онлайн-аукцион, на который выставил 4 млрд долларов в виде семидневных и 84-дневных кредитов. Однако удалось продать лишь половину предложенной суммы. Наличная валюта будет направлена финансовым учреждениям в четверг. Двустороннее соглашение о валютном свопе, подписанное в конце марта, предусматривает предоставление южнокорейской стороне в общей сложности 60 млрд долларов. В середине марта курс корейской валюты упал до минимального уровня за последние 10 лет, составив 1.285 вон за доллар. 13 марта на момент закрытия биржи валютный курс составил 1.217 вон за доллар. РК заключила двусторонние соглашения о валютном свопе с девятью странами на общую сумму более 190 млрд долларов.