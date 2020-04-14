КНДР запустила ракеты малой дальности

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Утром 14 апреля КНДР запустила серию снарядов малой дальности, которые, по предварительной оценке, представляют собой противокорабельные крылатые ракеты, с территории уезда Мунчхон-гун провинции Канвондо в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов, пуски начались в 7 часов утра и продолжались около 40 минут. Ракеты пролетели около 150 км и упали в море недалеко от побережья. Южнокорейские и американские военные сохраняют повышенную боеготовность, пытаясь выяснить характеристики ракет,- сообщил представитель штаба. Как полагают, предыдущие запуски аналогичных ракет имели место 8 июня 2017 года. Это были пятые по счёту с начала года запуски северокорейских ракет. Между тем, запуски крылатых ракет, в отличие от баллистических, не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. По мнению южнокорейских военных, 14 апреля северокорейские вооружённые силы проводили плановые учения, в рамках которых с истребителей запускались ракеты «воздух-земля».