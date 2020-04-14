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Из-за пандемии вируса COVID-19 в РК отменены весенние музыкальные фестивали. В частности, «Сеульский джазовый фестиваль-2020», который должен был пройти 23-24 мая в Олимпийском парке, отложен до осени. Его организаторы обсуждают новые даты проведения мероприятия с отечественными и зарубежными участниками. В программу фестиваля были включены выступления американского джазового бас-гитариста Маркуса Миллера, американской рок-группы MGMT и английского дуэта электронной музыки Honne. Ранее были отменены или отложены такие культурные мероприятия как Lovesome Festival-2020, который должен был пройти в Сеуле 4 апреля, а также ещё два фестиваля, запланированные на конец апреля, Have A Nice Day и Hiphopplaya-2020. Скорее всего, запланированные на май культурные мероприятия на открытом воздухе будут также отменены или отложены. Участие в фестивалях зарубежных артистов вряд ли возможно, поскольку все прибывающие в РК из-за рубежа подвергаются двухнедельному самокарантину. Его соблюдение потребует от организаторов дополнительных расходов.