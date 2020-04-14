Президент РК принял участие в видео-саммите АСЕАН+3

Photo : YONHAP News

Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также РК, Китая и Японии провели во вторник специальный видео-саммит. Договорённость о его проведении была достигнута в ходе состоявшегося 3 апреля телефонного разговора между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Вьетнам в этом году председательствует в АСЕАН. Южнокорейский лидер в своём выступлении подчеркнул важность регионального сотрудничества в борьбе с вирусом, поддержания глобальных цепочек поставок и деловых обменов между странами. Участники саммита договорились продолжать сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19. Они сошлись во мнении о приоритетности задачи по предотвращению дальнейшего распространения вируса через границы, а также о необходимости объединения усилий на мерах по минимизации социального и экономического ущерба. По итогам мероприятия принято совместное заявление, в котором стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Сообщается, что лидеры АСЕАН также обменялись мнениями по восстановлению экономики в эпоху «пост-коронавируса».