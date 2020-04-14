Участники видео-саммита АСЕАН+3 приняли совместное заявление

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14 апреля лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также РК, Китая и Японии провели специальный видео-саммит. Они обсудили вопросы сотрудничества в противодействии пандемии COVID-19. По тогам двухчасовой дискуссии принято совместное заявление, в котором зафиксирована договорённость поощрять деловые обмены между странами региона. Предложение президента РК Мун Чжэ Ина гарантировать свободного перемещения бизнесменов, имеющих справки об отсутствии вируса, получила поддержку участников саммита. Заявление предусматривает также поощрение использования цифровых технологий, получивших широкое распространение в РК. Среди них приложение, помогающее самостоятельно оценить состояние своего здоровья, система Drive thru, когда граждане проходят проверку на наличие вируса или пользуются услугами, не выходя из машины. Вместе с тем, решено создать резервы самых необходимых медицинских средств, а также сформировать фонд АСЕАН по противодействию пандемии. Мун Чжэ Ин оценил ситуацию в РК как постепенную стабилизацию, рассказав о конкретных мерах, предпринятых правительством. Он неоднократно напоминал о готовности сотрудничать со странами региона. Подробный план взаимодействия стран будет подготовлен на встрече министров иностранных дел АСЕАН+3.