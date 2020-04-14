14 апреля в РК зафиксированы 27 новых случаев заражения COVID-19

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За сутки 14 апреля в РК зарегистрированы 27 новых случаев заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с начала пандемии по состоянию на полночь 15 апреля - 10.591 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 11 новых случаев инфекции подтверждены в столичном регионе, в том числе, пять – в Сеуле, шесть – в провинции Кёнгидо. Семь новых случаев заболевания выявлены в городе Тэгу, два – в провинции Канвондо, по одному в городах Пусане, Кванчжу и Чечжу. Четверо заражённых обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 225 человек, три человек умерли за минувшие сутки. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 14 апреля выписаны 82 человека, а общее число выздоровевших составило 7.616 человек. Таким образом, общее число инфицированных, которые проходят лечение в стационарах, составляет на данный момент 2.750 человек.