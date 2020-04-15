Парламентские выборы в РК: К 11 часам проголосовали 15,3% избирателей

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15 апреля в РК проходят выборы в Национальное собрание 21-го созыва. С 6 до 18 часов по всей стране открыты 14.330 избирательных участков. Жителям страны предстоит избрать 300 депутатов, в том числе, 253 - по одномандатным округам и 47 - по партийным спискам. В списки для голосования внесены в общей сложности 43 млн 994 тыс. 247 избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11 часов утра на участках для голосования побывали 6 млн 734 тыс. 112 человек. Это 15,3% зарегистрированных избирателей, что на 0,8% меньше, чем в 11 часов утра 13 апреля 2016 года, когда проходили предыдущие парламентские выборы. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Канвондо, где на участки для голосования пришли 16,9% избирателей, а самую низкую – жители города Кванчжу, где явка составила 12,8%. В досрочном голосовании, которое проходило 10-11 апреля, приняли участие 26,69% избирателей. Подведение результатов выборов начнётся после того, как в 18 часов закроются избирательные участки, а 27.700 урн с бюллетенями будут доставлены на 251 счётный пункт. Предварительные итоги выборов в большинстве округов Центризбирком планирует объявить к 22 часам, а в округах с большой конкуренцией между правителями партий – примерно в 2 часа ночи 16 апреля. Из-за большого количества политических партий, зарегистрированных для участия в выборах, бюллетени для голосования по партийным спискам имеют длину 48,1 см. В этой связи подсчёт голосов впервые за последние 18 лет будет производиться вручную, а итоги голосования по партийным спискам будут объявлены не ранее второй половины дня 16 апреля.