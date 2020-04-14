Американские военные не считают провокацией ракетные пуски, проведённые Пхеньяном 14 апреля

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Ракетные пуски, проведённые Пхеньяном 14 апреля, не являются провокацией и не представляют угрозы для США. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли после консультаций с южнокорейскими военными и командующим вооружёнными силами США в РК генералом Робертом Абрамсом. Пуски состоялись накануне дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля. В госдепартаменте США сообщили, что американским дипломатам известно о северокорейских ракетных пусках, призвав Пхеньян избегать провокаций, выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и вернуться к обсуждению вопросов денуклеаризации. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, утром 14 апреля КНДР запустила серию снарядов малой дальности, которые, по предварительной оценке, представляют собой противокорабельные крылатые ракеты, с территории уезда Мунчхон-гун провинции Канвондо в направлении Восточного моря. Пуски начались в 7 часов утра и продолжались около 40 минут. Ракеты пролетели около 150 км и упали в море недалеко от побережья.