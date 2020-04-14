КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена без массовых мероприятий

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День рождения основателя КНДР Ким Ир Сена отмечается 15 апреля без массовых мероприятий, что, скорее всего, связано с опасениями по поводу распространения вируса COVID-19. Северокорейские СМИ опубликовали материалы, посвящённые дню рождения Ким Ир Сена, называя его «самым выдающимся лидером ХХ века» и «великим человеком, которому нет равных». При этом о каких бы то ни было праздничных мероприятиях не сообщается. Нет также никакой информации о торжественных собраниях, которые традиционно проводятся не только в Пхеньяне, но и во всех городах и провинциях страны накануне Дня Солнца, как официально называется день рождения Ким Ир Сена. После того, как в 2012 году к власти пришёл нынешний северокорейский лидер Ким Чон Ын, в День Солнца в Пхеньяне проводились масштабные военные парады, на которых демонстрировалось стратегическое оружие, в том числе, межконтинентальные баллистические ракеты.