Парламентские выборы в РК: К 13 часам проголосовали 49,7% избирателей

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15 апреля в РК проходят выборы в Национальное собрание 21-го созыва. С 6 до 18 часов по всей стране открыты 14.330 избирательных участков. Жителям страны предстоит избрать 300 депутатов, в том числе, 253 - по одномандатным округам и 47 - по партийным спискам. В списки для голосования внесены в общей сложности 43 млн 994 тыс. 247 избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13 часов явка на участки составила 49,7%, включая 26,69% избирателей, которые приняли участие в досрочном голосовании 10-11 апреля. На этот раз явка на 11,8% больше, чем в 13 часов 13 апреля 2016 года, когда проходили предыдущие парламентские выборы. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Чолла-Намдо, где на участки для голосования пришли 55,7% избирателей, а самую низкую – жители города Инчхона, где явка составила 46,2%. Подведение результатов выборов начнётся после того, как в 18 часов закроются избирательные участки, а 27.700 урн с бюллетенями будут доставлены на 251 счётный пункт. Из-за большого количества политических партий, зарегистрированных для участия в выборах, бюллетени для голосования по партийным спискам имеют длину 48,1 см. В этой связи подсчёт голосов впервые за последние 18 лет будет производиться вручную.