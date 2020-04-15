Парламентские выборы в РК: К 16 часам проголосовали 59,7% избирателей

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15 апреля в РК проходят выборы в Национальное собрание 21-го созыва. С 6 до 18 часов по всей стране открыты 14.330 избирательных участков. Жителям страны предстоит избрать 300 депутатов, в том числе, 253 - по одномандатным округам и 47 - по партийным спискам. В списки для голосования внесены в общей сложности 43 млн 994 тыс. 247 избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16 часов явка на участки составила 59,7%, включая 26,69% избирателей, которые приняли участие в досрочном голосовании 10-11 апреля. Таким образом, превышен уровень явки на предыдущие парламентские выборы, проходившие 13 апреля 2016 года, составивший 58%. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Чолла-Пукто, где на участки для голосования пришли 62,5% избирателей, а самую низкую – жители города Инчхона – 56,4%. Подведение результатов выборов начнётся после того, как в 18 часов закроются избирательные участки, а 27.700 урн с бюллетенями будут доставлены на 251 счётный пункт. Из-за большого количества политических партий, зарегистрированных для участия в выборах, бюллетени для голосования по партийным спискам имеют длину 48,1 см. В этой связи подсчёт голосов впервые за последние 18 лет будет производиться вручную.