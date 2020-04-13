Опросы избирателей на выходе с участков: Лидирует правящая Демократическая партия Тобуро

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15 апреля в РК состоялись выборы в Национальное собрание 21-го созыва. По результатам опросов избирателей на выходе с участков для голосования, которые проводили агентства Korea Research, Hankook Research и Ipsos по заказу трёх крупнейших телерадиокомпаний KBS, MBC и SBS, нынешняя правящая Демократическая партия Тобуро получит в новом составе Национального собрания от 139 до 158 депутатских мест по одномандатным округам. Крупнейшая оппозиционная Объединённая партия будущего может получить от 90 до 109 мест, Партия справедливости – два места. Независимые кандидаты могут получить от одного до семи мест. В общей сложности, как ожидается, правящая Демократическая партия Тобуро может получить от 155 до 178 мест в парламенте, Объединённая партия будущего – от 107 до 130 мест. С 6:00 до 17:00 были опрошены 420 тыс. избирателей на выходе с 253 участков для голосования в разных регионах страны. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,8%~7,4% при уровне достоверности 95%.В списки для голосования были внесены в общей сложности 43 млн 994 тыс. 247 избирателей, которые выбрали 300 депутатов Национального собрания, в том числе, 253 - по одномандатным округам и 47 - по партийным спискам. По данным Центральной избирательной комиссии, итоговая явка на нынешние выборы составит 66,2%, включая 26,69% избирателей, которые приняли участие в досрочном голосовании 10-11 апреля. Это самый высокий показатель с 1992 года, когда проводились парламентские выборы с окончательной явкой в 71.9%.