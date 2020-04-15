Ли Нак Ён одержал победу над Хван Гё Аном в противостоянии бывших премьер-министров

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Ли Нак Ён из правящей Демократической партии Тобуро одержал уверенную победу на парламентских выборах над председателем оппозиционной Объединённой партии будущего Хван Гё Аном в сеульском избирательном округе Чонно. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 23:30 в среду, когда были обработаны 58,2% бюллетеней по одномандатным округам, за бывшего премьер-министра Ли Нак Ёна отдано 57,5% голосов в избирательном округе Чонно в Сеуле. Хван Гё Ана, который был премьер-министром при бывшем президенте страны Пак Кын Хе, поддержали 40,8% избирателей. Противостояние двух кандидатов привлекает внимание не только из-за символического значения избирательного округа Чонно как ключевого политического центра страны, но и как барометр политического будущего двух потенциальных кандидатов в президенты. По состоянию на 23:30, правящая партия лидировала в 154 из 253 округов, а оппозиционная Объединённая партия будущего – в 94 округах. Партия справедливости лидировала в одном округе, а в пяти округах - независимые кандидаты.