Хван Гё Ан объявил об уходе с поста председателя Объединённой партии будущего

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Объединённая партия будущего потерпела «историческое поражение» на выборах в Национальное собрание 21 созыва, в результате чего правящая демократическая партия получила практически полную свободу в принятии законов. В результате, председатель партии Хван Гё Ан объявил об уходе с поста руководителя, взяв на себя ответственность за результаты выборов. Ожидается, что сокрушительное поражение на этих выборах будет иметь далеко идущие последствия для главной оппозиционной партии, и велика вероятность того, что последующие четыре года власть в парламенте будет полностью в руках правящей Демократической партии Тобуро. Таким образом, попытка консерваторов вернуть влияние путём объединения сил оказалась неудачной. Ожидается, что в ближайшее время в отставку уйдёт всё руководство Объединённой партии будущего и к работе приступит временный комитет. На этом фоне, судя по всему, начнутся активные действия по обновлению главной консервативной партии.